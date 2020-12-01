НТВ может лишиться крупного контракта из-за расистской пародии на Обаму

Британская газета The Times обратило внимание на последний выпуск программы журналиста Тиграна Кеосаяна на НТВ, где показана пародия на экс-президента Барака Обаму. При этом актриса, играющая Обаму, выкрашена в так называемый «блэкфейс», который признается расистской практикой.

В связи с этим издание предлагает Европейскому союзу футбольных ассоциаций пересмотреть контракт с компанией «Газпром», владеющей каналом НТВ. «Газпром» же является одним из крупнейших лидеров Лиги Чемпионов УЕФА.

«Как спонсоры крупнейшего клубного соревнования в мировом футболе, которое ставит своей целью пропаганду позитивных ценностей, "Газпром" должен сделать заявление сейчас и гарантировать, что подобное проявление расизма больше не повторится», — цитирует «Радио Свобода» слова представителя международной организации Fare.

Супруга Тиграна Кеосаяна, главред телеканала RT Маргарита Симоньян в своем твиттере отметила, что ее муж сам является этническим меньшинством в России и шутит над своей принадлежностью к «черным».