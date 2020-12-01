Навальный расценил проверку его слов на экстремизм как угрозу от Путина

Оппозиционный политик Алексей Навальный в своем аккаунте в Instagram опубликовал реакцию на новость о том, что в отношении него проводится проверка по экстремистской статье. Конкретно изучаются слова, сказанные в эфире радиостанции «Эхо Москвы», когда политик рассказывал о программе пяти шагов помощи населению в период пандемии.

В своей программе Навальный требовал, чтобы каждому взрослому россиянину выплатили по 20 тысяч рублей и по 10 тысяч на каждого ребенка.

«Путин, сидящий в своём бункере, так не хочет, чтобы я, вылечившись, вернулся в Россию, что к угрозам посадить меня за измену Родине (изменил я ей тем, что не умер, когда меня отравили по приказу Бункерного Деда), решил добавить уголовное дело за экстремизм», — пишет Навальный в Instagram.

«Дорогой Владимир Путин, которому этот пост принесут распечатанным на бумажке: мне плевать на ваши угрозы», — написал политик и отметил, что не отказывается от слов, по которым проводится проверка.

Навальный в твиттере иронизировал на тот счет, что проверку по его высказываниям ведет СКР, а разбирательством с его отравлением боевым ядом занята транспортная полиция. При этом факт проверки пока не подтверждали в официальных ведомствах.

Напомним, сам Алексей Навальный сейчас находится в Германии, где проходит реабилитацию после отравления.