Апрельские высказывания Навального о Конституции проверяют на экстремизм

Информированный источник сообщил «Интерфаксу», что в отношении оппозиционного политика Алексея Навального с 30 ноября проводится проверка по подозрению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием СМИ.

Сообщается, что предметом разбирательства стала речь Навального в эфире радиостанции «Эхо Москвы» от 27 апреля. Предполагается, что оппозиционер там «высказал мнение о возможной необходимости изменения конституционного строя РФ, в том числе насильственным способом».

При этом уточняется, что высказывание носило «вероятностный» характер и экспертам придется потрудится, чтобы квалифицировать их как призывы.

По упомянутой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Агентство уточняет, что эта информация не подтверждена официальными ведомствами.