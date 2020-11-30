Литва будет бесплатно выдавать визы белорусам, преследуемым режимом Лукашенко

Правительство Литвы в течение недели рассмотрит законопроект, по которому граждане Беларуси смогут рассчитывать на бесплатное предоставление визы в случае, если на родине их ожидает политическое преследование. С такой инициативой выступили в Министерстве иностранных дел прибалтийского государства.

Как передает Delfi, для того, чтобы избежать взымания платы за визу, белорусу понадобится мотивированное письмо от одной из неправительственных правозащитных организаций, в котором будет подтверждаться, что режим Лукашенко действительно угрожает этому человеку.

Как пояснили в МИД Литвы, сейчас в стране находится множество беженцев из Беларуси, которым нужна виза для дальнейшего пребывания на её территории. При этом решение помочь белорусам связано с массовыми политическими преследованиями, государственным насилием и нарушением прав человека в Беларуси.