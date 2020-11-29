В Тюмени суд не стал блокировать ролик о зарплатах местных депутатов

Городской тюменский суд отказал в рассмотрении иска прокуратуре, которая требовала удалить видеозапись на странице местного блогера Юрия Рябцева. Об этом пишет портал 72.ru.

Речь идет о ролике на YouTube, выложенном в августе прошлого года. Там Рябцев представляет собственную предвыборную программу на региональных думских выборах. Он анализирует зарплаты чиновников и депутатов региона, а после требует провести проверку по перечисленным фактам.

Избирком тогда требовал от Роскомнадзора ограничить доступ к видео, но ведомство не нашло для этого причин. Рябцева все равно обвинили в незаконной агитации и не стали регистрировать на выборах. Уже позже он обжаловал это решение в Верховном суде.

Прокуратура же требовала удалить ролик «для защиты основ конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других лиц, а также для обеспечения обороны страны и безопасности государства».