В Бурятии несовершеннолетнего оппозиционера хотели поставить на учет в полиции

В Улан-Удэ мать тинейджера, вышедшего на одиночный пикет, сообщила, что отдел полиции по делам несовершеннолетних пытался поставить ее сына на учет. Прошло три месяца с той поры, как 17-летний парень вышел на площадь Советов с плакатом «25 миллионов за чертой бедности – позор страны».

Тогда молодой человек был задержан, его долгое время опрашивали и в итоге наказали. Но не за сам факт одиночного пикета, а за то, что он вышел на акцию, будучи несовершеннолетним, пишет газета «Номер один».

С тех пор юный оппозиционер набрал 245 баллов на ЕГЭ и покинул родной регион, предпочтя ему обучение в казанском вузе.

5 главных вопросов о молодежи на митинге

Материал 2017 года

В инспекции по делам несовершеннолетних утверждали, что они обязаны пообщаться с юношей и отправить его дело в Казань, по месту фактического пребывания.

Позже в республиканском МВД уточнили, что молодого человека не стали ставить на профилактический учет. Утверждалось, что необходимость в этом отпала после проведения работы с педагогами в школе, где обучался парень. Там на него была дана положительная характеристика.