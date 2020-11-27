В Новосибирске 18-летний вышел на пикет против дела ФСБ в отношении школьников

В Новосибирске на площадь Ленина вышел с одиночным пикетом 18-летний местный житель. В руках он держал плакат с надписью «ФСБ, хватит воевать с малолетками».

Так местный житель решил высказать свой протест против уголовного разбирательства, которое сотрудники ведомства ведут в городе Канске против 14-летних школьников. Их задержали летом за расклейку листовок в поддержку левого активиста Азата Мифтахова.

На троих подростков сначала завели уголовные дела по статьям о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности, а потом переквалифицировали их на более тяжкую статью — организация террористического сообщества и участие в нем.

В изъятых телефонах у несовершеннолетних силовики нашли переписку в соцсети «ВКонтакте», где те пишут, что создали виртуальную версию здания ФСБ в игре Minecraft и «планируют его взорвать». Именно эти данные используют для тяжкого обвинения.

«ФСБ, судя по всему, фабрикует какие-то обвинения, которые не имеют доказательной базы. Что подросткам, которые где-то там на заброшке когда-то взрывали коктейль Молотова, сейчас вменяют терроризм, на них шьются дела», — цитирует участника пикета «Тайга.инфо».