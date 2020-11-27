Фейк СМИ о Навальном, МВД митингует, иммунитет по-собянински. Главное к 27 ноября

Издание Ost West обратило внимание на фейковую новость об оппозиционере Алексее Навальном, которую растиражировали в ряде российских СМИ («Дума ТВ», «Известия», «Комсомольская правда», Газета.ру, Sputnik и «ИноСМИ»). В ней говорилось, что политика в России якобы считают «неудачником» и западные спецслужбы решили заменить его на супругу Юлию Навальную. Источником сообщения стал псевдонемецкий портал Abendlich Hamburg, который до того с 2018 года копировал публикации российского RT (полностью совпадают и текст и картинка).

Выяснилось, что сайте был зарегистрирован с помощью российского домен-сервис «РЕГ.РУ», а в Германии никто не подозревал о его существовании. Как пишет «КоммерсантЪ», немецкий регулятор после публикаций в СМИ пообещал в ближайшие дни проверить портал. Формальным поводом стало отсутствие данных, которые немецкие СМИ обязаны размещать. Вскоре после публикации сайт был ликвидирован, а на главной странице возникла запись «samoudalilsya».

«Очень смешно, почитайте. Как боброедка с бюджетом в 23 млрд рублей делает "новости". Создали сайт несуществующего немецкого СМИ, там размещают фигню, которую выдумывают, а потом перепечатывают в России с заголовком "Как сообщило немецкое издание"», — прокомментировал ситуацию Алексей Навальный, предположивший, что сайт мог быть связан с деятельностью RT.

В дагестанском Кизляре десятки полицейских устроили митинг в защиту обвиняемого в причастности к теракту главы местного отделения МВД полковник Гази Исаева. Видео опубликовало в соцсетях издание Baza. Правоохранители вышли к зданию МВД и потребовали выпустить своего руководителя.

В эфире «России 24» мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что у 50% москвичей есть иммунитет к коронавирусу: «У нас около 50% населения уже имеют иммунный ответ, Т-клеточный иммунитет, антитела. Большое исследование говорит о том, что теоретически процентов 50 населения Москвы уже защищены от коронавируса, но никто не гарантирует, что не последует повторное заболевание», — сказал он, предупредив о последующей вакцинации столицы. В середине июля Собянин уже говорил, что в Москве у 60% населения есть коллективный иммунитет.

В одном из роликов на ютуб-канале «Навальный LIVE» юрист ФБК Любовь Соболь рассказала о предполагаемой нелегальной схеме, когда чиновники мэрии Москвы якобы переоформляют принадлежащие жильцам чердаки и подвалы жилых домов в центре и далее в ходе торгов передают их в пользование различным кафе, барам и магазинам. Соболь сослалась на сообщение женщины, в доме которой, якобы провернули такую схему. По словам Соболь, один квадратный метр такой недвижимости стоит до 500 тысяч рублей.

Норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает оказание услуг по сертификации российского газопровода «Северный поток–2» из-за угрозы санкций США, сообщил «Интерфакс». Компания должна была проводить проверку безопасности газопровода и его целостности, выдав соответствующий сертификат.

Осужденному по «дадинской» статье Константину Котову было отказано в условно-досрочном освобождении из колонии. Его могли выпустить на девять суток раньше срока, по мнению представителей ФСИН, он «не исправился». «Трудно исправиться, если сидишь ни за что», — отмечает журналист «Медизаоны» Давид Френкель. Напомним, что причиной уголовного преследования Котова является несколько административный правонарушений законодательства о митингах.

Европарламент абсолютным большинством принял резолюцию по Беларуси. В ней содержатся призывы к увеличению помощи независимым СМИ, к международному расследованию преступлений на базе ОБСЕ, а также к полной заморозке всех платежей в пользу правительственных проектов Республики. Там считают нужным пересмотреть переговоры о партнерстве с Беларусью до проведения новых выборов и одобряют разрабатываемый третий пакет санкций против бизнеса, поддерживающего режим Лукашенко.