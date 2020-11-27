Деятельность Путина не одобряет каждый третий. Думы и правительства – большинство

Согласно результатам ноябрьского опроса «Левада-Центра», деятельность глав регионов в России одобряют чаще, чем работу федерального правительства. При этом деятельностью Госдумы на протяжении многих лет стабильно недовольны большая часть граждан страны, но у президента этот показатель по-прежнему высокий, хотя с октября он снизился на 3%.

Работу Владимира Путина на посту главы государства сейчас одобряют 65%, однако каждый третий (34%) говорит об обратном. Чуть ниже показатели у премьера Михаила Мишустина — 58 на 39%. Возглавляемым им правительством тем не менее недовольны 50% (против 48% выказывающих ведомству поддержку). При этом работу глав своих регионов граждане России оценивают даже лучше, чем главы кабмина, — 60 против 36%.

Хуже всего рейтинги у Госдумы, деятельность которой готовы одобрить лишь 43% опрошенных, причем такой показатель для парламента можно назвать относительно высоким, ведь в 2018 году он составлял 36%, а в 2019 — 40%. Однако даже учитывая небольшой рост одобрения, не поддерживают её работу большинство россиян — 55%.

В целом же тех, кто говорит, что дела в стране идут в правильном направлении, пока больше, чем тех, что считает иначе: 48 против 43%. Затруднились ответить на этот вопрос 9% респондентов.