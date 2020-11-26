"Метла" обжаловала решение об удалении расследования о депутате Саблине

Центр защиты прав СМИ, представляющий интересы издания «Метла», обжаловал решение суда города Видное о блокировки расследования «Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах» о депутате Госдумы Дмитрии Саблине. Апелляция подана в Московский областной суд, сообщает старший юрист Центра Светлана Кузеванова.

В заявлении отмечается, что издание не было осведомлено об иске и не могло представить доказательства утверждений, которые были сделаны в ходе расследования. При этом Кузеванова отмечает, что видновский суд признал несоответствующими действительности даже не те утверждения, которые содержались в расследовании, а 11 фраз, представленных в проведенной истцом экспертизе. Со слов юриста, от издания требуют удалить фразы, которые оно вообще не использовало.

«Суд удивительным образом оценивал на предмет диффамации [наличия порочащих сведений клеветнического характера — ред.] не те сведения, которые были опубликованы о Саблине в статье, а выводы, пересказ сведений словами эксперта. Это нас очень впечатлило», — пояснила Кузеванова.

Утверждается, что городской суд переложил свою обязанность по установлении порочащего характера высказывания на так называемых экспертов-лингвистов, которые не уполномочены выносить подобные вердикты.

Напомним, что Саблин ранее потребовал удалить расследование «Метлы», в которой раскрывалась его причастность к бизнесу, связанному с недвижимостью для детей-сирот. Издание также утверждало, что единоросс вопреки закону не перестал заниматься бизнесом после получения депутатского мандата, о чем ранее писал и Sobesednik.ru.

Братья по грантам. Как "Боевое братство" выполняет госзаказ на патриотизм

(расследование Sobesednik.ru от 2018 года о другом проекте депутата Саблина)

Саблин не первый раз судится с журналистами и политиками, ранее он жаловался на оппозиционера Алексея Навального, креативного редактора «Собеседника» Дмитрия Быкова, на «Левада-Центр» и издание Readovka, которое тот же видновский суд постановил полностью заблокировать из-за одной публикации.