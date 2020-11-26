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Братьям Магомедовым приготовили тесную клетку

Политика
17:16, 26 ноября 2020

Братьям Магомедовым приготовили тесную клетку
Магомед Магомедов, Зиявудин Магомедов и Артур Максидов // фото: Global Look Press
Магомед Магомедов, Зиявудин Магомедов и Артур Максидов // фото: Global Look Press

Басманный суд Москвы начал рассмотрение громкого дела главы группы «Сумма» миллиардера Зиявудина Магомедова. Его, а также еще пять фигурантов обвиняют в хищениях на сумму 11 млрд рублей.

– На предварительных слушаниях был решен вопрос о продлении ареста всех бизнесменов до 13 мая 2021 года, – сообщили «Собеседнику» в пресс-службе суда.

Как нам рассказала адвокат Зиявудина Магомедова Виктория Цилюрик, и без того небольшой зал Басманного суда был набит до отказа – это при том, что журналистов на слушаниях не было.

– Мы буквально сидели друг у друга на коленях: пятеро адвокатов, напротив них – представители прокуратуры и Следственного комитета, еще семь адвокатов в зале плюс представители потерпевших. Естественно, ни о какой социальной дистанции речи идти не могло, – сказала она.

По словам Цилюрик, все обвиняемые находились «в тесной клетке». При этом ранее Зиявудин Магомедов переболел в СИЗО коронавирусом. Адвокат Александр Гофштейн отметил, что сейчас он чувствует себя «весьма посредственно», испытывает трудности с дыханием и сильно похудел.

Фигурантами громкого дела являются пять человек: Зиявудин Магомедов, его брат Магомед, а также экс-глава «Интэкс» Артур Максидов, гендиректор Объединенной зерновой компании (ОЗК) Сергей Поляков, начальник департамента сопровождения бизнеса АО «ОЗК» Роман Грибанов и гендиректор ООО «Энергия-М» Юрий Петров.

Уголовное дело насчитывает девять эпизодов. По данным следствия, хищения происходили при строительстве стадиона «Арена Балтика» («Собеседник» подробно писал об этом в №41, 2017 г.) и аэропорта «Храброво» в Калининграде, создании искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге и поставке электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» и «Нерюнгринской ГРЭС». Деньги, как считает следствие, также похищались при реализации инвестконтракта по строительству ветки железной дороги Кызыл — Курагино.

Фигуранты дела не признают себя виновными. Они считают, что МВД сочло преступлением обычные гражданско-правовые отношения.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018-го. Впоследствии МВД возбудило еще ряд уголовных дел против людей, так или иначе связанных с ними. Всего порядка 20 человек, часть находятся в розыске и арестованы в России заочно. Среди них, например, директор и владелец ООО ГК «Инфраструктура» Мурат Тарчоков, которому вменяются хищения при строительстве федеральной трассы «Чуйский тракт» и реконструкции аэропорта «Храброво».

Ранее было арестовано имущество Магомедовых на сумму 45 млрд рублей. Одновременно Генпрокуратура подала к братьям иск на 5,8 млрд рублей о возмещении ущерба, причиненного государству. На остальную сумму вмененного бизнесменам ущерба иск подали представители потерпевших. Среди последних – Региональное управление заказчика капитального строительства Калининградской области, Федеральная сетевая компания, «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», Единая группа заказчика и Объединенная зерновая компания.

Защита обвиняемых готовится ходатайствовать о передаче дела по подсудности в Пресненский суд. Именно там рассматриваются другие дела о хищениях, совершенных ОПС Магомедовых. Речь идет о топ-менеджерах группы «Сумма» и «Глобалэлектросервиса» Александре Кабанове и Хачиме Эристове, обвиняемых в хищениях на 850 млн рублей.

Рубрика: Политика

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