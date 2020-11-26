Администрация Трампа собрала список китайских организаций, связанных с военными

Администрация президента Дональда Трампа может обнародовать список из 89 китайских компаний, имеющих связи с военными. Это приведет к росту напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также негативно повлияет на многие отрасли промышленности и продажу американских запчестей для гражданской авиациии. Об этом сообщает электронная газета «Век».

Список включен в проектную версию предписания ряду китайских и российских компаний, которые в США считаются «конечными пользователями товаров военного назначения». В соответствии с предписанием поставщики из США должны будут запрашивать у этих фирм лицензию на торговлю.

В МИД Китая заявили, что Пекин «решительно выступает против неспровоцированного подавления китайских компаний со стороны США». Китай также отмечает, что США таким образом серьезно нарушают принцип рыночной конкуренции, международные нормы торговли и инвестиций.