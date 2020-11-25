В бюджет не внесли ни одной поправки от оппозиции – только от ЕР и правительства

За время рассмотрения федерального бюджета на 2021-2023 годы в Госдуме в документ внесли 669 поправок, однако большинство из них исходило от правительства, реже — от «Единой России». Как обращает внимание «КоммерсантЪ», оппозиционные парламентские партии КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не смогли добиться внесения ни одного изменения в законопроект.

Накануне бюджет был принят во втором чтении, за него проголосовали 320 депутатов, в 61 представитель КПРФ и СР выступили против его принятия. В ЛДПР заявили, что поддержали закон так как отдельные их предложения учло в своих правках правительство.

При этом первый заместитель председателя бюджетного комитета от ЛДПР Сергей Катасонов отмечает, что парламентскую оппозицию действительно не допускают до внесения изменений в бюджет, а по словам его коллеги по комитету Веры Ганзя, даже несмотря на имеющийся запас нераспределенных средств между чтениями, с ними разрешается работать лишь единороссам, причем их инициативы заранее согласованы: «Оппозицию к этой кухне не подпускают».

Активно отклонял по разным формальным и сущностным основаниям инициативы депутатов единоросс Андрей Макаров, возглавляющий комитет по бюджету. Он в частности заявил, что бюджет не нужно путать с политикой, получив в ответ слова «бюджет — это и есть политика» от Владимира Бортко из КПРФ.

По мнению политолога Екатерины Курбангалеевой, власти таким образом демонстрируют свою «неосмотрительность и недальновидность». Она отмечает, что вместо принципа совместной ответственности они выбрали путь, при котором «перехватывают» все дельные поправки от оппозиции, оставляя ей единственную возможность зарабатывать политические очки, поднимая тему отклонения их предложений.

Отметим, что похожая ситуация складывается и в Московском парламенте, где большинство оппозиционеров голосуют против бюджета из-за ряда возражений как по сути, так и по форме обсуждения.