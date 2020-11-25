Россия даст Лукашенко "скидочку" на газ лишь в обмен на аналогичные уступки

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что официальному Минску не стоит рассчитывать на послабления в ценовой политике по газу, если там не готовы пойти на ответные меры в отношении продуктов, импортируемых в РФ.

«Если одна сторона запрашивает "скидочку" [в цене на газ], то значит, и другая сторона вправе рассчитывать на подобный подход, на "скидочку" по тем или иным группам товаров — если мы говорим о равноправных отношениях независимых государств и хозяйствующих субъектов», — приводит его слова РИА Новости.

По его словам, «тактических» договоренностей будет проще достигать, если Республика пойдет на более глубокое «стратегическое» партнерство в вопросе строительства союзного государства. Он отметил, что интеграционные процессы могли бы привести, в частности к формированию совместного газового рынка и расширению взаимодействия в других отраслях.