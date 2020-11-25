РИА Новости: Трамп введет санкции против Минобороны РФ и ряда предприятий ОПК

Администрация уходящего президента Дональда Трампа составила черновой список российских и китайских предприятий, против которых там якобы планируют ввести санкции. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документ, который оказался в их распоряжении.

Новый пакет санкций затронет не только коммерческие структуры гражданской промышленности, но и ряд государственных образований, включая Министерство обороны, предприятия оборонно-промышленного комплекса, один из армейских центров, неизвестное федеральное государственное унитарное предприятие (ФГУП), связанный с администрацией президента и, как утверждают РИА Новости, экспертно-криминалистический центр ГУВД по Нижегородской области.

Всего в так называемом черновом варианте санкционного списка указано более 30 российских компаний и 89 китайских, которые взаимодействуют с вооруженными силами КНР.

Официальных подтверждений этой информации пока не поступало.