Политолог рассказал, зачем Сергей Лавров полетел в Минск

Политический кризис в Беларуси продолжается уже более трех месяцев и во многом, как считают большинство экспертов, является тупиковой ситуацией, как для действующего президента Республики Александра Лукашенко, так и для его противников от оппозиции, требующих отмены или пересмотра результатов выборов.

Александр Лукашенко

Примечательно, что, как и в случае с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, в случае с белорусским кризисом взоры большинства наблюдателей и действующих лиц обращены непосредственно в сторону Москвы. Многие убеждены, что Россия, которая никогда не скрывала своего стремления играть роль безоговорочного лидера в регионе, непременно должна вмешаться в ситуацию и предпринять определенные шаги для ее стабилизации.

С недавних пор у журналистов и экспертов даже появилась возможность провести между карабахским конфликтом и белорусским противостоянием еще одну параллель. Как только в СМИ попала информация о визите главы МИД России Сергея Лаврова в Минск, многие воодушевились и предположили, что Москва, наконец, созрела для решительных шагов по белорусской проблеме. Разумеется, визиту главы российской дипломатии в Республику сразу же приписали практически такую же значимость, как и переговорам между Москвой, Ереваном и Баку, завершившимися договоренностями о прекращении огня в Карабахе и введением в зону недавних боевых действий российского миротворческого контингента. Как и в случае с Карабахом, мирное решение по которому многие назвали большой стратегической победой Кремля, от визита Лаврова в Минск ожидают едва ли не идентичных результатов. Между тем, как утверждает политический эксперт Дмитрий Дризе, подобные выводы являются преждевременными, а причины визита министра иностранных дел России в Беларусь, добавляет он, заключаются в нежелании Александра Лукашенко следовать условиям, которые Москва поставила перед ним ранее.

«Проблема в том, что Александр Лукашенко так и не выполнил ни одного условия Москвы. Все разговоры о новой конституции для страны и, соответственно, о его отставке утихли. При этом сам Лавров ранее недвусмысленно давал понять, что именно формирование новой редакции основного закона Республики является единственно верным направлением, по которому следует продолжать движение. Да и вопрос интеграции так и остается чисто теоретическим. Любые сообщения об очередной сверке часов или о каких-то прорывных договоренностей попросту не выдерживают критики. В то же время, международное давление только нарастает, на улицах продолжаются протесты, они не прекращаются, как бы этого ни хотелось», – отметил эксперт в телеграм-канале ЪFM.