Байден заверил, что не станет давить на Минюст США в политических целях

Избранный президент США Джо Байден пообещал не заниматься преследованием своего предшественника Дональда Трампа после прихода к власти. Он уверен, что Минюст США не задумывался как механизм политического давления главы государства.

«Я не буду уподобляться действующему президенту и использовать Минюст США в качестве инструмента», — ответил политик в ответ на вопрос о возможных разбирательствах в отношении Трампа, передает NBC. При этом, он также отметил, что «ничего не может поделать» с преследованием уходящего президента в отдельных штатах. Отметим, по закону, что следует из его слов, он не сможет вмешаться и в расследование федеральных органов (ФБР подчинено Минюсту) против Трампа.

Байден заявил, что его первоочередной задачей является возвращение гражданам США уверенности в их способности преодолеть текущий кризис.

Также кандидат от демократов отверг предположение, что его президентство станет «третьим сроком [Барака] Обамы»: «Мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы и Байдена», — пояснил он, отметив, что сущесвенные изменения с тех пор изменились не без участия Байдена.