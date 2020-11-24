Российский паспорт может стать "золотым"

Минэкономразвития предлагает упростить въезд иностранцам в обмен на инвестиции.

Россия начнет выдавать свои «золотые паспорта» уже в середине 2021 года. Чтобы получить документ, гражданину другой страны нужно выполнить любое из 3 условий. Первое – стать акционером российской компании, вложив в нее больше 15 млн рублей, либо открыть у нас свой офис и инвестировать от 50 млн. Второй способ – вложить в российскую компанию 15 млн, не становясь ее акционером. При этом надо нанять как минимум 25 человек и заплатить 6 млн рублей налогов. Еще вариант – можно будет открыть ИП, вложить в бизнес 10 млн и трудоустроить 10 человек. Либо купить гособлигации или российскую недвижимость на 30 млн и держать активы не меньше 3 лет.

По словам зам. министра экономразвития Михаила Бабича, предоставление вида на жительство будет стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику. Эксперты усомнились в успехе программы.

– В европейских странах цены на ВНЖ чуть пониже, в Италии – 250.000 евро, а у нас максимальный размер 400.000 евро, – сказал «Собеседнику» исполнительный директор по стратегии и развитию ГК «Михайлов и партнеры» Евгений Мастерских. – Мы привлекательны для менее социально обеспеченных граждан, сюда хотят приехать ребята из Средней Азии, Белоруссии. Наверняка какие-то инвестиции пойдут, и среди наших ближайших соседей есть достаточно состоятельных, но не сверхбогатых людей. Наверняка такие люди найдутся. Будет ли их много и будет ли этот поток играть такую же роль, какую денежный поток от «золотых паспортов» на Кипре играл в экономике Кипра, я очень сомневаюсь.

Сколько стоит вид на жительство в других странах?

Австрия, Молдавия – 100.000 у.е.

Мальта – 220.000 у.е.

Греция, Латвия, Черногория – 250.000 у.е.

Португалия – 280.000 у.е.

Болгария – 300.000 у.е.

Испания – 500.000 у.е.

Швейцария – 1 млн у.е.

Данные: Immigrant invest

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Материал вышел в издании «Собеседник» №45-2020 под заголовком «Российский паспорт может стать "золотым"».