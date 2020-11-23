Пресненский суд не объяснил, почему не рассматривается иск Навального к Пескову

Поданный 16 ноября иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову оставлен без движения.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пресненского суда Москвы.

«Оставили без движения. Сведения, в связи с чем принято такое решение, мы не сообщаем. Копия определения будет направлена представителям», – рассказали в судебной инстанции.

Напомним, поводом для иска оппозиционера стало высказывание представителя Кремля о том, что обвинения Навального в адрес Владимира Путина инспирированы ЦРУ. Политик требует признать слова Пескова несоответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию. Сам пресс-секретарь главы государства отказался комментировать ситуацию.