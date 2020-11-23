Хуситы заявили о ракетной атаке на нефтяную компанию Saudi Aramco

В повстанческом движении заявили, что по объектам нефтяного гиганта Saudi Aramco в Джидде ими был совершен ракетный удар. В компании это не подтверждают, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Хуситы заверили, что такие боевые операции будут продолжаться и дальше, посоветовав компаниям, работающим с Saudi Aramco, быть осторожнее и учитывать этот фактор.

Конфликт между мятежниками Йемена и правительственными силами, на стороне которых выступает коалиция во главе с Саудовской Аравией, продолжается с 2014 года. В 2015 году в страну вошли представители коалиции. Это не только привело к военным столкновениям, но и к гуманитарному кризису. По информации Организации объединенных наций, в гуманитарной помощи нуждаются 80% населения страны или 24 миллиона человек.