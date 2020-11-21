Говоря о майдане, Зеленский заявил, что политики использовали его ради кресел

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил видеообращение к нации в честь седьмой годовщины Дня достоинства и свободы, который в стране отмечается 21 ноября с 2013 года. В этот день в стране началась революция, приведшая к смене власти и побегу из страны Виктора Януковича.

Глава государства считает, что у неё были не только плюсы, но и минусы: «Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам», — сказал он, объяснив, что речь идет о его предшественниках, воспользовавшихся протестными настроениями.

При этом он призвал граждан не останавливаться на достигнутом и, «не слушая старых политиков», работать над созданием «действительно новой Украины», «свободной и достойной», в которой будет соблюдено главенство закона, «а не фамилий или прошлых заслуг».

Зеленский также на примере майдана, как и студенческой революции 1990 года, заверил, что в определении будущего Украины ключевую роль будет играть народ, а не политики.