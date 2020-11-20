Бывший спецназовец США может получить пожизненное за стремление "спасти" Россию

Работавший на российскую разведку в течение 15 лет бывший «зеленый берет» признался в желании спасти россиян от руководства страны.

Как пишет интернет-газета «Век», речь идет о сотруднике Сил специального назначения Армии США (представителе так называемых «зеленых беретов») Питере Рафаэле Дзибински Деббинсе, который 18 ноября заявил о сговоре с целью шпионажа в пользу России во время своей службы. Отмечается, что о преступлении военного стало известно после того, как в прошлом году он не смог пройти проверку на полиграфе, в результате чего ему пришлось признаться в работе на российскую разведку, которая продолжалась около 15 лет.

В ходе расследования выяснилось, что Деббинса завербовали во время его учебы в Челябинске, где он также встретил свою будущую жену, дочь полковника ВВС РФ. По словам американского спецназовца, все это время он имел «мессианское видение» спасения России от ее собственного руководства. С этой целью Деббинс передавал оперативникам российской разведки, которые, по его засмыслу, должны были стать ему союзниками в данной миссии, информацию о работе и личном составе своего подразделения, именах американских оперативников контрразведки и фамилиях своих коллег по спецназу. Согласно протоколам суда, «зеленый берет» осознавал, что «эта информация должна была быть использована во вред Соединенным Штатам и в пользу России».

Теперь Деббинсу грозит пожизненное заключение. Приговор бывшему американскому военному вынесут в феврале следующего года.