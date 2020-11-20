Активиста во Владивостоке задержали за коллаж с Путиным в нацистской форме

На политического активиста Гию Какабадзе во Владивостоке составили два протокола за публикации мемов с Путиным в Instagram. Об этом пишет «МБХ медиа» со ссылкой на адвоката Полину Сидельникову.

Какабадзе был задержан 19 ноября по ориентировке. Причиной тому стали две фотографии президента России в его аккаунте в Instagram, на одной из которых Путин был изображен в нацистской форме. Активиста будут судить по статье о демонстрации нацистской символики, а также за неуважение к власти.

Сам активист связывает задержание с акцией протеста, которую он планировал провести в субботу, 21 ноября. Суд по второму протоколу пройдет в пятницу, за день до акции.