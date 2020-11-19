Почему проект Романа Путина провалился? Гращенков прокомментировал неудачу "Young Путин"

В последнее время многие российские СМИ принялись обсуждать политические амбиции Романа Путина – двоюродного племянника российского президента Владимира Путина, возглавившего партию «Народ против коррупции». Причем, персону дальнего родственника главы государства обсуждали вовсе не сквозь призму «светлых» политических перспектив. Напротив, все, что происходило с Романом Путиным и его партией в последние месяцы, в большей степени напоминает какую-то невнятную попытку заявить о себе, превратившуюся впоследствии в некое подобие бездарного анекдота.

Итог истории очевиден, теперь о «партии Путина против коррупции» эксперты и СМИ говорят лишь как о проекте, который не так давно был закрыт, сначала решением Министерства юстиции, а после и решением Верховного суда. Впрочем, пресса пишет, что у Романа Путина еще есть планы использовать «силу фамилии», пусть не в политике как таковой, а в общественно-политической деятельности, тем более, что одноименное ликвидированной недавно партии общественное движение продолжает действовать.

Впрочем, возглавить партию «Народ против коррупции» Роман Путин решился только в середине лета 2020 года, а еще весной, когда у прессы появилась первая информация о его политических планах, многие эксперты отмечали, что фактически речь идет о попытке сыграть на имени знаменитого родственника и собрать деньги с инвесторов, которые, как надеются авторы проекта, непременно клюнут на столь громкую фамилию.

Похожее мнение, комментируя известия о ликвидации НПК Путина, высказал и известный российский политолог Илья Гращенков. Впрочем, оценка эксперта в большей степени напоминает иронию над ситуацией, об исходе которой многие догадывались еще до решения Минюста, о котором заговорили только осенью.

«Проект "Young Путин" оказался провальным еще на старте и не взлетит уже никогда. Попытка Романа Путина, микрофинансового предпринимателя, который приходится президенту России двоюродным племянником, сыграть в политику, обернулась полным провалом. Минюст принял решение о ликвидации возглавляемой Романом Путиным партии "Народ против коррупции".

На самом деле, зачем было входить в эту мутную партию, с ее политическими и финансовыми долгами, чтобы сидеть в подвальчике и пытаться имитировать близость к Кремлю?

Разумеется, регионалы довольно быстро купились на фамилию лидера партии и рванули вступать в ряды новой политической силы, рассчитывая в будущем получить возможность решать через родственника определенный ряд собственных вопросов. Но сейчас на дворе далеко не девяностые, поэтому даже если и рванули в партию, то денег в нее все равно не принесли.

Прежде всего, ожидали верификации Путина-младшего через Администрацию президента, но этого не произошло. Кроме того, сам Роман Путин так и не продемонстрировал никаких навыков политика. Выглядел он странно, какие-то конкретные идеи не формулировал, а вся его медиаактивность велась, преимущественно, в ущерб его же репутации.

Иными словами, политика – это не то, во что можно играть как и когда заблагорассудится, полагая, что можно будет просто хайпануть на фамилии. В результате ни одна цель не достигнута, а напомнить о себе дяде если и удалось, то исключительно в негативном ключе. Не удалось и собрать денег, а о проходе в Госдуму теперь говорить вообще нереально. Зато на выходе получилась никому не нужная ассоциация с проблемной партией и рядом ее неоднозначных членов.

А вот если бы с самого начала создал движение под названием "Люди дела", занялся бы проблемами малого и среднего бизнеса, тем более, что они сейчас являются самым активным электоратом, то здесь фамилия Путина даже могла бы сыграть, поскольку бизнес нуждается в посреднике между ним и государством. Тут же постепенно учился бы политике и набирал капитал для создания партии уже под выборы в Государственную думу. Но нет, все хотят перепрыгнуть сразу через несколько ступеней. А каков результат? Фактически – это крест на политическом будущем», – пишет Гращенков в своем авторском Telegram-канале.