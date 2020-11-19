МИД и СВР назвали диаметрально противоположные версии влияния США на Карабах

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что США и Франция внесли свою лепту в урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе. По его словам, их позиция «политически и психологически» повлияла на прекращение войны. Накануне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уверял, что США и другие страны Запада пытаются разжечь в регионе войну.

«Я не считаю, что он [вопрос] был решен без участия США, потому что, конечно же, позиция трех сопредседателей [Минской группы ОБСЕ] — России, США и Франции, — (...), эта позиция в пользу незамедлительного прекращения кровопролития и выработки механизма контроля за прекращением огня все-таки политически, психологически воздействовала на ситуацию», — приводит слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД отметил «титаническую роль» в этом вопросе президента РФ Владимира Путина, однако добавил, что несмотря на отсутствие формального участия США и Франции в урегулировании, «они сыграли важную политическую роль», которая помогла решить вопрос.

Посыл этого заявления напрямую противоречит тому, что накануне говорил глава СВР Сергей Нарышкин, который недвусмысленно обвинил западные страны и США в частности в попытках возобновить войну в Карабахе, причем с помощью воздействия как на Азербайджан, так и на Армению. Как писал Sobesednik.ru, Нарышкин заверил, что это делается в целях навредить интересам России в Закавказье.