Близкий друг Путина: Белковский назвал имя сменщика Лаврова на посту главы МИД РФ

Еще в октябре 2020 года в российской экспертной среде, а после и в информационном пространстве в целом, была запущена дискуссия о возможной скорой отставке главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Причем, в самом начале утверждалось, что об уходе главы российской дипломатии в Совет Федераций будет объявлено еще во время встречи президента Владимира Путина с сенаторами.

Позднее «дату объявления» об отставке главы МИД России перенесли на кадровые перестановки в правительстве, анонсированные чуть более недели тому назад, но и в этом случае Лавров усидел в своем кресле. Парадоксально, но после этих событий дискуссия вокруг нового статуса главного дипломата страны только усилилась. Сегодня все больше экспертов считают, что дни Сергея Викторовича в министерском кресле сочтены и даже пытаются делать прогнозы относительно того, кто может занять эту должность в обозримом будущем.

К слову, уже произошедшие и часть предстоящих кадровых перестановок с участием многих федеральных чиновников, политологи связывают в том числе и с запущенной главой государства процедурой реструктуризации властной вертикали. А потому и кандидатов на пост министра иностранных дел выбирают с оглядкой на это обстоятельство. Уже назывались имена главы Госдумы Володина, ряда кремлевских чиновников и других персон.

Между тем, как считает российский политолог Станислав Белковский, если присмотреться к последним политическим событиям в стране и обратить внимание на ряд деталей, имя будущего главы МИД вырисовывается само собой. По мнению эксперта, возглавить ведомство, вероятнее всего, готовится нынешний глава Службы внешней разведки страны Сергей Нарышкин. С таким заявлением Белковский выступил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», отвечая на наводящий вопрос ведущего Сергея Бунтмана, отметившего тот факт, что в последнее время Нарышкин довольно много разговаривает, буквально вклиниваясь в дискуссию с очевидной политической повесткой.

Сергей Нарышкин

«Сергей Нарышкин так много говорит, что, в общем, не присуще его роли и статусу руководителя спецслужбы, потому что он готовится стать министром иностранных дел вместо господина Лаврова. Точнее, готовится он к этому давно и его увеличение публичной активности об этом свидетельствует, потому что директор СВР не должен так обильно комментировать политические события, не имеющие прямого отношения к его ведомству. А мы заметили, что Сергей Нарышкин избыточно публично активный еще с момента отравления Алексея Навального.

Спрашивается, какое отношение отравление Навального, было оно или нет, имеет к СВР? Никакого. Его отравили или не отравили — но все это произошло на территории России. Я думаю, что вместо Сергея Лаврова, который получил все награды на выход, министром будет Сергей Нарышкин — и это станет безусловной сменой качества главы МИД РФ.

Важнейшая проблема ведомства при Сергее Лаврове, который, безусловно, блестящий признанный дипломат, была в том, что он не решал никаких проблем. Влияние МИДа при Лаврове упало почти до нуля — и произошло это не по вине Лаврова, совсем нет, его репутация в дипломатических кругах как была, так и остается весьма высокой.

Проблема в том, что Владимир Путин предпочитает внешнеполитические вопросы решать вне дипломатических структур, а через друзей, партнеров и другие неявные коммуникации. Например, МИД России фактически не занимается Украиной, ей занимается Виктор Медведчук — близкий друг Владимира Путина. И таких примеров очень много… И поэтому Сергей Нарышкин будет не тот министр иностранных дел, что были его предшественники — это будет теневой решальщик и глава дипломатии в одном лице. Не важно, насколько он профессиональный дипломат, важно — насколько он близок президенту России», – заявил Станислав Белковский в эфире радиостанции «Эхо Москвы».