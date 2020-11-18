"Хватит насилия, прими волю народа!": Открытое письмо белорусских писателей

Почти полторы сотни белорусских писателей, включая нобелевского лауреата Светлану Алексиевич, оставили свои подписи под открытым письмом с требованием незамедлительно прекратить массовые репрессии в отношении граждан страны и «издевательства над людьми, которые хотят перемен». Они хотят, чтобы власть признала свое «поражение» и «приняла волю народа».

«Ни одно европейское государство не испытывало такого масштаба массовых репрессий более сорока лет. За эти 100 дней арестовано около тридцати тысяч человек, более четырех тысяч человек получили увечья, возбуждено около тысячи немотивированных уголовных дел, восемь человек погибли. Государство игнорирует основные права человека, — констатируют они в письме. — Разрешены избиения связанных задержанных, что запрещено международной правовой практикой даже в отношении военнопленных».

Писатели обращают внимание, что заявления белоруссов о совершенном против них насилии не получают развития в уголовных делах, а режим Лукашенко напрямую нарушает Конституцию отчислениями и увольнениями людей из-за их гражданской позиции.

Подписанты осуждают беззаконие и «эскалацию насилия» со стороны властей, которая не только обрушает экономику страны. но также вгоняет её в международную изоляцию и ведет Беларусь к «падению на дно цивилизации».

Белорусские литераторы «склоняют головы» перед протестующими и просят власти и отдельных чиновников, у которых ещё осталось «здравомыслие», «признать сове поражение», пока Республика не «погрузилась в пучину насилия и кризиса».