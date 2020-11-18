Глава Владимирской области поехал лечиться в Москву, "чтобы не занимать койку"

Заболевший коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин заявил, что намерен пройти курс лечения в частной московской больнице. Он сделает это за свой счет в надежде спасти жизни «земляков», по крайней мере так он объяснил свой поступок в Facebook.

«Я принял решение продолжить лечение в частной клинике в Москве за свой счёт, чтобы не занимать койку в инфекционных госпиталях. Свободных мест в них немного, а есть пациенты в гораздо более тяжёлом состоянии, чем я. Кому-то из наших земляков, страдающих COVID-19, госпитализация не просто сохранит здоровье, а спасёт жизнь», — пишет он.

Сначала он несколько дней проходил лечение амбулаторно в поликлинике по месту жительства в возглавляемом им регионе, однако после того как начались осложнения и потребовалась госпитализация, губернатор Сипягин решил, что стоит отправиться в столицу.

Такое решение вызвало в социальных сетях волну возмущений: многие граждане не поверили, что дело в заботе о жителях Владимирской области, списав такое поведение главы региона на нежелание лечиться в местных медучреждениях, организацией которой он сам косвенно руководит. Один из комментаторов даже предложил Сипягину оплатить лечение одного из «простых граждан» в частной клинике в Москве, а самому занять его место во владимирской больнице.