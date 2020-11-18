ЕСПЧ не стал признавать законной блокировку сайта "Каспаров.ру"

Страсбургский сут отклонил жалобу России на решение о незаконной блокировке трех оппозиционных ресурсов: «Каспаров.ру», «Ежедневный журнал» и «Грани.ру». Об этом пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на главу правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.

В ЕСПЧ отмечают, что Генпрокуратура обязана разблокировать упомянутые сайты, а Минюст по процедуре обязан выплатить им компенсации. Каждый заявитель должен получить по 10 тысяч евро.

Доступ к сайтам был закрыт по внесудебному порядку Роскомнадзором по «закону Лугового», за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и несанкционированным акциям протеста.

В ЕСПЧ признали, что действия властей являются нарушением права на свободу информации.

Напомним, что ранее в Госдуме во втором чтении принят закон о верховенстве Конституции РФ над международными нормами и решениями.