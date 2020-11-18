Беларусь заморозит права человека и демократию, пока ЕС не разморозит инвестиции

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что Республика не намерена вести с Европой диалог о правах человека и демократии, пока Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейский инвестиционный банк не пересмотрят свою политику по замораживанию программ сотрудничества с Беларусью.

В эфире телеканала «Беларусь 1» глава МИД заявил, что критика режима Александра Лукашенко «по вопросам прав человека, по вопросам демократии», с которой выступают страны ЕС и другие государства, не имеет под собой никаких оснований:

«Все это абсолютно искусственно политизировано. Мы видим это на примере того же Совета по правам человека ООН и ряда других организаций»,

— заявил он (цитата по «Интерфакс»).

В ответ на «деструктивные шаги» Евросоюза Беларусь расширит список санкций против чиновников из ЕС (кто входит в этот список, не разглашается), а также поставит на паузу работу координационной группы «Беларусь — Европейский союз».