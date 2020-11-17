Закон о верховенстве Конституции над международными нормами принят во втором чтении

В Госдуме во втором чтении депутатами принят законопроект о верховенстве российской Конституции над международными судами, передает «Росбалт».

В документе оговаривается, что любые решения и договоры на основе международных инстанций не могут иметь силы, если противоречат нормам Конституции РФ.

Так, после принятия документа в третьем чтении и после подписания его президентом Россия сможет не исполнять решения межгосударственных органов. Для этого нужно будет только мотивировать отказ от их исполнения нормами главного государственного закона.

Напомним, в июле в России прошло голосование за внесение поправок в основной закон РФ, где в том числе обнулялся срок правления президента Владимира Путина.