ООН просят вмешаться в политизацию сферы ЖКХ в Минске

Спецдокладчика ООН по вопросам о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги попросили разобраться в ситуации, когда у жителей района Новая Боровая в Минске, где подавляющее большинство выступают против режима Александа Лукашенко, сперва отключили водоснабжение, а затем и отопление.

В квартале проживает порядка 15 тысяч человек и согласно резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 28 июня 2010 года имеют «право на безопасную и чистую питьевую воду и санитарные услуги в качестве права человек», отмечает Deutsche Welle.

«Минскводоканал» провел проверку и обнаружил, что клапан в одном из колодцев мог быть поврежден намеренно, из-за чего и возникла проблема с водой. Отопление там начало пропадать 17 ноября.

«Мы просим докладчиков ООН использовать свои полномочия и срочно связаться с правительством в связи с заслуживающей доверия информацией о том, что ситуация с отсутствием водоснабжения в Новой Боровой продиктована политическими мотивами», — председатель правозащитной организации Белорусский Хельсинкский комитет Олег Гулак.

Пока проблему не удается решить властям, жители Минска стараются помочь жителям района. В Telegram появился специальный канал «Новая Боровая — Помощь».