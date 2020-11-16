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Трамп пишет, что выиграл выборы и призывает не считать почтовое голосование

Политика
10:33, 16 ноября 2020

Трамп пишет, что выиграл выборы и призывает не считать почтовое голосование
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press
Дональд Трамп // Фото: Global Look Press

Уходящий президент Дональд Трамп вновь поставил результаты голосования под вопрос. «Я ВЫИГРАЛ ВЫБОРЫ!», — написал он в своем Twitter. Социальная сеть пометила сообщение как противоречащее официальным данным.

Трамп продолжает утверждать, что СМИ умышленно искажают результаты голосования, выдавая Джо Байдена за победителя президентской гонки. Он также заявляет, что голосование по почте нужно отменить на основании Конституции США.

Ещё вчера Трамп писал, что Байден «победил, потому что выборы были сфальсифицированы». 

Многие пользователи Twitter в ответ на сообщение действующего президента уверяют его, что он ошибается и на самом деле он проиграл: «Лол, это становится нелепо», «Это странно, даже Fox News [обычно поддерживает Трампа, — ред.] говорит, что ты проиграл», «Кто-нибудь скажет ему?», «Лол, нет, ты не выиграл. Перестань плакать, как младенец всё время и просто смирись с этим».

Однако находятся и сторонники политика, которые уверены, что Трамп действительно одержал победу: «Мы знали, что Вы выиграли! Сонный Джо не мог даже подвал заполнить! Вы заполняли стадионы!»

При этом некоторые комментаторы обвиняют Трампа в смертях американских граждан и поддержке насилия: «Мы давно прошли стыд... пора кому-то положить этому конец. Он [Трамп] представляет опасность для американского народа».

«Удивительная все-таки страна Америка. Просто вдумайтесь: действующий президент обвиняет оппозицию в фальсификации выборов. Где еще такое было?», — отмечает в ответ глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин.

Теги: #Трамп #США #Байден

Рубрика: Политика

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