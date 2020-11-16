Путин исключил из СПЧ пять человек, включая судью КС в отставке

Из Совета по правам человека при президенте РФ исключены пятеро человек и, соответственно, на их места приняты другие представители общественности, пишет «Интерфакс».

Так, СПЧ покинули доцент кафедры теории и истории права ВШЭ Анита Соболева, адвокат Юрий Костанов, директор Института права и публичной политики, историк Светлана Айвазова. Также Совет покинула судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщакова, которая говорила о своем намерении покинуть СПЧ после замены председателя Михаила Федотова на Валерия Фадеева.

На освободившиеся места в Совете прибыли сопредседатель координационного совета Национальной родительской ассоциации Галина Осокина, президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, журналистка Марина Ахмедова, президент столичного отделения Международной академии архитектуры Андрей Боков и глава Ассоциации онкопациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова.