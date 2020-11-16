Партию садоводов и партию Путина ликвидировал Верховный суд

Верховный суд ликвидировал в России четыре политические партии. В этом списке «Родная партия», «Партия садоводов», «Национальный курс» и «Народ против коррупции». Последнюю партию летом 2020 года возглавил племянник президента Роман Путин. Об этом пишет Znak.com со ссылкой на картотеку суда.

Все организации были лишены статуса, поскольку фактически не осуществляли политической деятельности. На протяжении семи лет они не участвовали в выборах ни на федеральном, ни на региональном уровнях.

Партия «Народ против коррупции» позиционировала себя как правоконсервативный проект. Отмечается, что одним из ее сопредседателей является Михаил Филин, который фигурировал в деле об убийстве журналиста Владислава Листьева. Его же обвиняли в похищении сотрудников столичного угрозыска.

Напомним, что журналист Sobesednik.ru пытался вступить в партию Романа Путина, но столкнулся с рядом проблем. В частности, обнаружилось, что офис партии находился по адресу трансформаторной будки.