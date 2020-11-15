В Омске задержаны активисты, собиравшие деньги для оплаты штрафов хабаровчан

Активистов Дмитрия Грунина и Ричарда Романа Кинга доставили в отдел полиции Омска №10, где им предъявляют нарушение масочного режима 8 ноября. Перед задержанием граждане пытались записать видео, на котором объявляют сбор средств для оплаты штрафов участников протеста в Хабаровске, пишет «ОВД-Инфо».

У активистов хотели взять отпечатки пальцев и изъять технику, но Грунин настоял на необходимости дождаться адвоката. К нему выехала юристка «Апологии протеста» Анастасия Васильева. У Кинга тем не менее отобрали телефон и пообещали вернуть на выходе из отдела.

8 ноября в Омске прошла акция солидарности с протестующими в Хабаровске. В результате были выписаны предостережения для нескольких участников и возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти.

Омичи надеются собрать для хабаровских активистов более 100 тысяч рублей для оплаты назначенных штрафов за участие в акциях протеста в связи с уголовным делом экс-губернатора.