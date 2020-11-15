ОМОН начал использовать против протестующих в Минске гранаты, газ и водометы

В столице Беларуси силовики начали применять грубую силу для разгона демонстрантов на проспекте Пушкина и в сквере у метро «Пушкинская». Об этом пишет Росбалт со ссылкой на телеграм-каналы независимых СМИ.

ОМОН начал использовать светошумовые гранаты, дубинки и слезоточивый газ в отношении демонстрантов. Также по улицам перемещается водомет.

Силовики били в том числе женщин, которые пытались отобрать у них демонстранта, потерявшего сознание. Известно о как минимум 30 задержанных.

Новая волна протеста в Минске последовала за новостью о том, что скончался очередной демонстрант, задержанный и убитый силовиками — Роман Бондаренко.

Протесты в Беларуси продолжаются с августа, когда местный ЦИК вновь объявил президентом Александра Лукашенко. Ведомство заявляется, что бессменный президент набрал на выборах более 80% голосов.

В первые дни протеста ОМОН и милиция жестоко задерживали демонстрантов и подвергали их пыткам и унижениям. Александр Лукашенко 13 ноября на встрече с журналистами заявил, что ему «огромных услилий стоило, чтобы удержать ребят от жестокого ответа», пересказывает его слова TUT.by.