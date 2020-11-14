Арестована представитель Тихановской и КС по делам молодежи Алана Гебремариам

Член основного состава Координационного совета, представитель непризнанного президента Беларуси Светланы Тихановской Алана Гебремариам помещена под стражу на два месяца из-за уголовного дела против неё, пишет TUT.BY. Также в КС Гебримариам значится как активистка молодежного блока.

12 ноября девушку задержали, в её квартире прошел обыск. Ей вменяют статью 342 УК Республики об организации массовых действий, грубо нарушающих общественный порядок с неповиновением представителям власти. Про что конкретно идет речь, не уточняется. Сейчас Гебримариам находится в СИЗО КГБ.

Также издание отмечает, что в тот же день обыски прошли в домах у десятков студентов различных высших учебных заведений, некоторых из которых перед этим отчислили.

Напомним, что накануне Светлана Тихановская объявила о создании Народного трибунала, который будет собирать информацию о преступлениях режима Лукашенко, чтобы передать их суду после смены власти в Беларуси.