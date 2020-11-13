Зеленский сам будет рассказывать украинцам новости из-за постоянного вранья по ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский введет новый формат общения с гражданами — чтобы избежать вранья и манипуляций, которыми, по его мнению, изобилуют телеканалы страны, глава государства самостоятельно начнет рассказывать главные новости рабочего дня.

«Хороших новостей на каналах разных наших влиятельных бизнесменов и политиков или нет, или позитив, к сожалению, превращается в негатив. На белое очень часто говорят черное», — объясняет президент в своем Telegram-канале. Среди причин, побудивших Зеленского заняться этой проблемой, называется и то, что он, в отличие от Петра Порошенко, который занимал президентское кресло до него, не владеет ни только собственным телеканалом, но и какими-либо другими СМИ.

«Поэтому я решил, что буду сам рассказывать вам о событиях рабочего дня, без посредников, без манипуляций, а главное без лжи», — добавляет Зеленский.

Напомним, накануне стало известно, что украинский лидер находится в больнице. Он изолирован в связи с заражением коронавирусом, к нему не пускают ни семью, ни чиновников, однако кабинет оборудован, и он может продолжать работу.