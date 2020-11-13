Визит британского представителя в Турцию может стать дружбой против РФ и Греции

Телеграм-канал «Новый век» обратил внимание на визит руководителя секретной разведывательной службы Британии MI-6 Ричарда Мура в Турцию. Предполагается, что вопрос урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе стал лишь внешней причиной для встречи Анкары и Лондона на таком высоком уровне.

Редакция предполагает, что кроме того, что Великобритания и Турция одинаково не желают присутствия России на спорной территории, есть еще вариант, что это союзничество между странами может стать дружбой против Греции.

«Возможно, это партнерство против Греции, которая все никак не успокоится и продолжает сопротивляться попыткам Турции добывать углеводороды в спорной зоне Средиземного моря? Тем более что Великобритания практически развалила морскую отрасль Греции, протолкнув международную Конвенцию о труде в морском судоходстве», — пишется в телеграм-канале.

Также в «Новом веке» указывают на возможность давления со стороны Британии на США в Североатлантическом Альянсе, если новый президент Джо Байден окажется неблагосклонным к политике Лондона.

По мнению редакции, не стоит забывать про военные и нефтяные амбиции Великобритании, которые тоже могут быть реализованы в турецком сотрудничестве.