Минобороны РФ сообщило о введении миротворцев в Нагорный Карабах

Представитель Министерства обороны Росиии Игорь Калашников сообщил, что в столицу Нагорного Карабаха вошел миротворческий батальон 15-й отдельной мотострелковой бригады.

Также вдоль линии конфликта развернуто десять наблюдательных постоы. Кроме того, поодаль от города Шуша установлено четыре наблюдательных поста. Также в город Горис прибыли солдаты второго батальона миротворческого соединения, передает ТАСС.

Напомним, все события разворачиваются в порядке трехстороннего соглашения между президентами России, Азербайджана и премьера Армении.

Ранее в Ереване полиция разогнала акции протеста из-за принятого премьером Пашиняном решения о трехстороннем соглашении.