"Левада" в отличие от "Ромира" не видит сильного роста доверия к Навальному

Согласно данным ежемесячного опроса «Левада-Центра», доверие россиян к политикам в октябре почти не отличается от показателей сентября.

Показатели президента Владимира Путина стабильны и приходят к уровню начала года — 34%. Доверие к нему сильно упало во время самоизоляции с апреля по июль, когда достигло 23%, но уже в августе вышло к показателю в 33%. Отметим, что падение и рост совпали со сменой методики — меньшее доверие к президенту было проявлено по телефону, а когда в августе «Левада» начала проводить личные опросы, показатель резко восстановился.

Также в пределах погрешности в течение месяца изменения произошли и в показателях доверия к другим представителям номенклатуры — премьер Мишустин на втором месте с 13%, а на третьем лидер ЛДПР Владимир Жириновский с 12%.

Не претерпело особенного изменения и доверие к оппозиционному политику Алексею Навальному, оно пока находит на отметке около 3-4% (в октябре — 4%) почти на уровне лидера КПРФ Геннадия Зюганова (также 4%), который с 2017 года растерял свои 10%.

Вышедший в октябре ежеквартальный рейтинг о доверии к политикам, который делали исследователи «Ромира», показывал существенный рост доверия к Навальному за три месяца: он вышел с девятой строчки на четвертую, обогнав даже Мишустина. Согласно данным «Левада-Центра», ничего подобного не произошло.

Отметим, что заметное падение доверия «Левада» фиксирует у главы МИД РФ Сергея Лаврова, у которого ещё в январе было 17%, а сейчас лишь 9%.