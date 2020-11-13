Латушко сравнил предложение лишать гражданства с действиями "нацистского режима"

Озвученное депутатом белорусского парламента Марией Василевич инициатива о лишении гражданства за «причинения тяжкого вреда интересам страны» является преступной и будет отменена «в ту же секунду», когда Александру Лукашенко покинет президентский кабинет, уверен член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

«Данная инициатива депутатов сравнима с действиями гитлеровского, нацистского режима. Каждый "депутат", который проголосует за этот откровенно фашистский закон, каждый, кто вносит свою подпись под этим законом вносит себя в санкционный список», — заявил он в своем Telegram-канале.

Политик пообещал, что даже после того как закон будет признан недействительным после смены власти в стране, принимавшие его депутаты «останутся преступниками и предателями навсегда».

По мнению оппозиционера, выступив с такой инициативой представители парламента выступают на стороне «террора», который устроил в стране режим Лукашенко. Сам же законопроект «совершенно абсурден» и «противоречит нормам права». Латушко считает недопустимым лишать людей гражданства за «активное выражение своей позиции».