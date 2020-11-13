Китай поздравил Байдена с победой на выборах. Путин взял "паузу вежливости"

Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь от лица КНР поздравил демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США, а Камалу Харрис с должностью вице-премьера Соединенных Штатов.

«Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем господина Байдена и госпожу Харрис. Мы понимаем, что результаты президентских выборов в США будут определены в соответствии с законом и другими процедурами Соединенных Штатов», — приводит слова китайского дипломата ТАСС.

Отмечается, что ещё в понедельник г-н Вэньбинь предпочел не признавать Байдена избранным президентом, однако отрицать этого он тогда тоже не стал.

Победу Байдена признали уже многие мировые лидеры, одной из немногих стран, кто этого ещё не сделал, является Россия. Сегодня в интервью телеканалу RT (трансляция велась на YouTube) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин всё ещё ожидает «официального подведения итогов», «и только после этого [будет] поздравлять избранного президента». Он назвал это «такой паузой вежливости».

Четыре года назад, когда Дональд Трамп одержал победу на выборах с ещё меньшим перевесом, чем тот, что есть сейчас у Байдена, Кремль поздравил его без задержек.