Чтоб мы так жили! Травкин раскрыл размер пенсии депутатов Госдумы

Известный в 90-е годы политик, депутат Госдумы первых трех созывов Николай Травкин дал большое интервью Sobesednik.ru. Полностью беседу с ним вы сможете прочитать в ближайшем номере газеты «Собеседник» и на нашем сайте. А пока мы приведем несколько интересных цитат из этого интервью.

Почему государство не помогает народу при коронавирусе

– Ну это уже, извините, за кого голосовали, то и получайте. Какие маски? У нас тут Крым, он наш, с ним надо делиться. У вас именно поэтому доходы упали. Нам новый газопровод надо тянуть – какая еще поддержка?

У нас в Карабахе неспокойно, и туда непременно надо направить целую армию – какой еще малый бизнес?

А еще надо направить $5 млн кубинским школьникам и списать долги Африке. Вы вообще о чем?

О взглядах на благоустройство

– Я несколько лет назад продал машину.

Но пока у меня был автомобиль, я на пешеходов смотрел, как на козлов. А теперь, когда я хожу пешком, я на тех, кто ставит машины во дворе, смотрю, как на козлов.

У каждого своя точка зрения. И у кого большинство, тот и решает, как будет.

О победах уборщиц на выборах

– Вот Памфилова рассказывает про калужскую уборщицу, а еще про 24 доярок и 11 чабанов. А откуда они берутся? Участвовать в этих выборах никто не хочет, а провести их и избрать некое количество депутатов надо. И возникает разнарядка: так, уборщица, ты пойдешь и будешь кандидатом. Толку от этого немного.

О российской демократии

– У нас люди за эту самую демократию и свободу не сражались и кровь не проливали. Она к ним пришла сверху, они получили ее просто так. Ее провозгласил Горбачев, затем Ельцин провозгласил: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

О депутатских пенсиях

– По закону, пенсия составляет 75% от зарплаты депутата, а депутаты сейчас получают порядка 400-450 тысяч рублей. Казалось бы, должно выходить очень неплохо. Но во власти сидят умные люди, которые понимают, что при таком условии бывшие депутаты будут слишком хорошо жить.