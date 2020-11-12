В Армении задержали лидеров протеста и разогнали митинги из-за решения по Карабаху

Полиция разогнала демонстрантов на площади Свободы в центре столицы Армении. Около двадцати человек задержаны силовиками, передает «Интерфакс».

Ранее представитель партии «Сасна црер» Ара Папян заявлял, что премьер-министр Никола Пашинян должен покинуть свой пост, поскольку подписал «предательское» соглашение по Нагорному Карабаху.

Напомним, трехстороннее соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией было подписано 10 ноября.

Также сообщается о другой акции протеста в Ереване, которая была организована уже другими 17 партиями. Они тоже требовали отставки Пашиняна на площади у института древних рукописей «Матенадаран».

Также сообщалось о задержании десяти оппозиционных лидеров, которых обвиняют в организации незаконных акций.