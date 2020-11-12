Суд в Петербурге назначил штраф 20 тысяч за БЧБ-флаг на Исаакиевском соборе

Объединенная пресс-служба судов Петербурга сообщила о решении по делу двух активистов Руслана Хазина и Владимира Драгуна. 8 ноября они вывесили на балконе Исаакиевского собора бело-красно-белый флаг, ставший основным символом протестов в Беларуси.

Теперь каждый из активистов должен заплатить по 10 тысяч рублей. Такое решение вынес Октябрьский районный суд.

После своего перформанса с флагом они направились к консульству Беларуси в Петербурге, а далее собирались покинуть город.

Городской Центр по противодействию экстремизму установил личности активистов, найдя их страницы в соцсетях, пишет «Новая газета».