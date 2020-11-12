"Личные путинские капризы": Россия из-за Навального пригрозила выйти из ОЗХО

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова рассмотреть возможность выхода из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) из-за «потери авторитета» структуры.

Речь идет о том, что ОЗХО на основании собственного исследования признала отравление оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим веществом их группы «Новичок», призвав Россию провести совместное расследование покушения с использованием химического оружия.

«Представьте, выйдем мы из ОЗХО и нам скажут: "Что и требовалось доказать". Но если она совсем потеряет всякий авторитет и станет просто местом для штамповки решений по неугодным режимам, наверное, об этом можно будет подумать, — сказал Небезя РИА Новостям. — Но мы не делаем таких резких движений — о выходе оттуда… И другим не рекомендуем».

Подобные угрозы со стороны постпреда Навальный считает вредными для России. По его словам, Российская Федерация заинтересована в дальнейшем сотрудничестве с ОЗХО, а если власти примут обратное решение, это будет свидетельствовать о том, что многолетний президент страны Владимир Путин использует служебное положение в собственных политических интересах:

«То есть для сокрытия одной попытки убийства Россия готова выйти из организации по запрещению химического оружия. Мы ее активно создавали и стратегически в ней заинтересованы. Ещё один пример того, как личные путинские капризы/преступления вредят долгосрочным интересам страны», — написал политик в своем Twitter.