Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана

Признательное показание, которое ПНС Ливии собирается заставить зачитать Максима Шугалея и Самера Суэйфана, не возымеет действия, никто в это не поверит, заявил крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием Полит.ру.

Напомним, ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что россиян, удерживаемых в ливийском плену, готовят к пресс-конференции. Об этом общественника предупредил анонимный источник из Ливии. Он пояснил, что представители ПНС намерены заставить граждан РФ зачитать на камеру специально написанное признание.

Джаралла подчеркнул, что в первую очередь необходимо думать о жизнях самих социологов и сделать все, чтобы они как можно скорее вернулись на Родину. Политолог уверен, что никто не будет воспринимать всерьез представление, которое намерены разыграть члены ПНС.

«В данном случае жизнь и здоровье наших соотечественников является приоритетом. Самое главное, чтобы они наконец вышли на свободу и находились в безопасности. Я думаю, можно с пониманием отнестись к любым заявлениям, которые последуют на подобном мероприятии (пресс-конференции – Прим. Ред.).», – заявил эксперт.

В свою очередь бывший замминистра иностранных дел России, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Федоров пояснил, что сейчас ПНС находится в непростом положении. Дело в том, что соглашение о прекращении огня, которое было подписано в Женеве на встрече Совместного военного комитета «5+5», предполагает вывод иностранных сил с ливийской территории. А так называемое «признание» Шугалея и Суэйфана поможет ПНС дискредитировать Россию и сорвать договоренности, а также оправдать и сохранить военное присутствие Турции в Ливии.

«В Триполи рассчитывают представить "признание" ученых как вмешательство со стороны России, чтобы продолжать получать помощь Анкары», – уверен член Совета по внешней и оборонной политике.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были похищены боевиками, подконтрольными ПНС весной прошлого года. Ученые прибыли в Ливию для проведения социологических исследований. Никаких законов они не нарушали, а командировка россиян была согласована с представителями ПНС. Уже почти полтора года россияне находятся в частной ливийской тюрьме. За все это время им так и не было предъявлено официальных обвинений.