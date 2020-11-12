Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана

Присвоят ли Хабибу Нурмагомедову звание Героя России? // фото: Global Look Press

Хабиб, доктор Лиза или Лавров: кто заслуживает звезду Героя России?
Евгений Ловчев // Фото: Global Look Press

"Это разврат. И нечего его защищать!": Ловчев жестко высказался о видео Дзюбы
Владимир Путин // Фото: Global Look Press

Путин снова всех переиграл: почему именно Россия – победитель конфликта в Карабахе
Михаил Калашников // фото: Global Look Press

"Папа был бы против": Дочь Калашникова осудила продажу концерна имени ее отца
В центре внимания
Фото: соцсети
Друзья и дочь Путина: Белковский раскрыл кукловодов нового кабмина Мишустина (видео)
Кураев – о решении Путина по Карабаху: "Судьба армян висит на тонком турецком слове"
Кого обяжут ставить прививку от коронавируса: 5 вопросов о будущей вакцинации

Новости дня

12 ноября, четверг

[22:12]Силовики и Роспотребнадзор по указке Милонова сорвали открытие ЛГБТ-кинофестиваля
[21:44]В Петербурге на стенах домов появятся работы художников о домашнем насилии
[20:56]В регионах появятся амбулаторные и телемедицинские центры для лечения коронавируса
[20:28]Суд в Петербурге назначил штраф 20 тысяч за БЧБ-флаг на Исаакиевском соборе
[19:43]Роскомнадзор потребовал от YouTube не отговаривать зрителей от просмотра фильма RT
[19:10]В России начал работу центр психологической помощи для правозащитников
[18:14]"Баб тут играть западло": Ефремов о намерении создать театр в тюрьме
[17:10]В Армении задержали лидеров протеста и разогнали митинги из-за решения по Карабаху
[16:22]Из-за кукольного спектакля о шамане, изгоняющем Путина, "Театр.doc" лишился помещения
[16:09]"Спасибо, мой Господин!": Собянин разрешил выходить на улицу в Новый год
[15:48]200 тысяч тестов "Инвитро" показали антитела к ковиду у 38,8% пациентов
[15:19]В Карелии школьников порадуют патриотическим бутафорским концлагерем
[14:41]Россия вводит санкции против Франции и ФРГ из-за отравления Навального
[14:38]На медали имени Ахмата Кадырова в Чечне вновь потратят несколько миллионов
[13:53]Война в Карабахе стала политической: РФ и Турция не могут договориться о миротворцах
[13:47]Глава ЦИК Петербурга в скором времени уйдет в отставку по приказу президента
[12:50]"Личные путинские капризы": Россия из-за Навального пригрозила выйти из ОЗХО
[12:19]Четвертый медик заболел коронавирусом, не дождавшись начала действия вакцины
[11:43]Следователь полиции полгода воровал еду и алкоголь. Задерживали его с ОМОНом
[11:07]Группа "Иванушки International" выступит вместе с умершими солистами
[10:43]Президент Зеленский госпитализирован с коронавирусом
[10:20]Депутат требует удалить расследование "Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах"
[09:12]Число новогодних корпоративов упало минимум вдвое
[08:41]Деньги девать некуда, вузы на удаленке, голос ЦИК не услышан. Главное к 12 ноября

11 ноября, среда

[20:00]Памятник голой феминистке в Лондоне возмутил сторонниц движения
[17:53]Убивший майора и сослуживцев солдат отправлен под стражу
[17:17]В четырех регионах заполненность коек в больницах приближена к 100%
[16:42]В Самаре губернатор обвинил в тяжести пандемии оптимизацию здравоохранения
[15:56]Актеры расскажут что делать, если вам скинули интим-фото знакомого человека
[15:51]Власти Беларуси зарегистрировали орган для обсуждения реформы с "оппозицией"
[15:14]Нового главу ФАС называют "ставленником" друга Путина Юрия Ковальчука
[14:31]В новый состав аптечки для авто добавили маски и перчатки
[13:54]Лукьяненко раскритиковал Минкульт за переделывание мультфильмов
[13:27]Мишустин предложил уволенному с поста главы ФАС Артемьеву место своего помощника
[13:11]Нижегородский журналист оштрафован на 300 тысяч за шуточный пост о ковиде
[12:54]РФПИ установил 92-процентную эффективность российской вакцины по данным непривитых людей
[12:18]Нарышкин поздравил с днем рождения 98-летнего перебежчика из MI6
[12:12]Осужденная в США за похищение своего ребенка россиянка вышла на волю под залог
[11:46]В "Ростехе" намекнули, что в возгорании их аппаратов ИВЛ виноваты сами больницы
[11:19]COVID-19 за сутки в РФ: 19 851 заболели, 18 616 выздоровели, 432 умерли

Фото: depositphotos
Рецепт. Та же каша, только в профиль
Дмитрий Гордон // Фото: Instagram
Куда вложить деньги в 2020 году: Гордон рассказал, как стать миллионером
Меры экстренной помощи себе при психологических травмах
Фото: depositphotos
Рецепт: Осетинский пирог для Маска и всех, кто в маске
Душевая кабина, ванна или уголок: что удобнее и практичнее
Фото в статье: Global Look Press
Дзюба и его интим-команда: топ-10 звезд, чьи постельные игры слили в интернет
Дональд Трамп // фото в статье: Global Look Press
Миллиардер, плейбой и простак: 5 историй про проигравшего президента Дональда Трампа
Фото в статье: пресс-служба СТС
"Не глазуньей единой…": Топ-3 кулинарных шедевра из яиц
Фото: Global Look Press
Смелая акушерка в Челябинске и нехватка лекарств в Кемерове: что обсуждали в Сети
Фото: Global Look Press
Во Владивостоке – кредиты на трусы, в Нижнем – Пивоваров: что обсуждали в Сети
sobesednik logo

Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана

Политика
19:06, 12 ноября 2020

Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана

Признательное показание, которое ПНС Ливии собирается заставить зачитать Максима Шугалея и Самера Суэйфана, не возымеет действия, никто в это не поверит, заявил крымский политолог Владимир Джаралла в беседе с изданием Полит.ру.

Напомним, ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал, что россиян, удерживаемых в ливийском плену, готовят к пресс-конференции. Об этом общественника предупредил анонимный источник из Ливии. Он пояснил, что представители ПНС намерены заставить граждан РФ зачитать на камеру специально написанное признание.

Джаралла подчеркнул, что в первую очередь необходимо думать о жизнях самих социологов и сделать все, чтобы они как можно скорее вернулись на Родину. Политолог уверен, что никто не будет воспринимать всерьез представление, которое намерены разыграть члены ПНС.

«В данном случае жизнь и здоровье наших соотечественников является приоритетом. Самое главное, чтобы они наконец вышли на свободу и находились в безопасности. Я думаю, можно с пониманием отнестись к любым заявлениям, которые последуют на подобном мероприятии (пресс-конференции – Прим. Ред.).», – заявил эксперт.

В свою очередь бывший замминистра иностранных дел России, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Федоров пояснил, что сейчас ПНС находится в непростом положении. Дело в том, что соглашение о прекращении огня, которое было подписано в Женеве на встрече Совместного военного комитета «5+5», предполагает вывод иностранных сил с ливийской территории. А так называемое «признание» Шугалея и Суэйфана поможет ПНС дискредитировать Россию и сорвать договоренности, а также оправдать и сохранить военное присутствие Турции в Ливии.

«В Триполи рассчитывают представить "признание" ученых как вмешательство со стороны России, чтобы продолжать получать помощь Анкары», – уверен член Совета по внешней и оборонной политике.

Напомним, сотрудники Фонда защиты национальных ценностей были похищены боевиками, подконтрольными ПНС весной прошлого года.  Ученые прибыли в Ливию для проведения социологических исследований. Никаких законов они не нарушали, а командировка россиян была согласована с представителями ПНС. Уже почти полтора года россияне находятся в частной ливийской тюрьме. За все это время им так и не было предъявлено официальных обвинений.

Рубрика: Политика

Поделитесь статьей:

Фото: соцсети

Политика

Друзья и дочь Путина: Белковский раскрыл кукловодов нового кабмина Мишустина (видео)
Скриншот с видео

Политика

Суд в Петербурге назначил штраф 20 тысяч за БЧБ-флаг на Исаакиевском соборе
Нет изображения

Политика

Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана
Политика
Дочь намекнула Путину, что пора уходить? Караулов рассказал о разговоре дочери с президентом
Навальный продолжает издеваться над президентом РФ в социальных сетях
"Обратите внимание на два момента": Гордон о Кабаевой, Путине и отставке президента России
Путин не понял, что попал в ловушку: СМИ назвали следующую цель Эрдогана после Карабаха
Общество
"Путин не верит в свою вакцину": Потапенко заявил, что нас "разводят, как кроликов"
"Непрофессионал!": Лоза высмеял песни Рогозина, сравнив его с пастухом
Будь умнее Дзюбы: 5 способов защиты интимных тайн, снятых на смартфон
Готовьтесь к любым ограничениям: губернатор Петербурга Беглов сделал тревожное заявление
Колумнисты
Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

А без блата в России – ну как? Если каждый будет совать свой нос в родословную участников телешоу, да еще и соотносить это с лояльностью хорошо оплачиваемых членов жюри и обращать внимание на результаты зрительских голосований – это что же, позориться в своей же вотчине на глазах у терпил?

Скворцова Елена

Скворцова
Елена

обозреватель

Портал по поиску работы SuperJob опубликовал результаты любопытного опроса. Россияне называли профессии, которые абсолютно не подходят их детям. В список неприемлемых попали почти все существующие занятия. Остается лишь догадываться, кем бы хотели видеть своих чад столь привередливые родители. Ведь всем поголовно олигархами не стать

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

Александра Мураховского, который без верховного звонка и Юлию Навальную к мужу не пропускал, поощрили – и правильно сделали. Я разве против? Это служба такая, и она как раз не оставляет ощущения унижений и тупой бессмыслицы. Понятно теперь, кому на Руси служить хорошо?

Культура и ТВ
Секрет ее молодости: Гурченко гениально отвечала на вопрос о своем возрасте
"Хочу защитить имя мужа!" Вдова Буркова – об "убийстве" Василия Шукшина
Клара Новикова назвала настоящую причину смерти Жванецкого
"Цой" не про Цоя: рецензия на новый скандальный фильм Алексея Учителя
Шоу-бизнес
Лицо Заворотнюк трудно узнать: Калашникова – откровенно о состоянии больной актрисы
Соседов устроил грандиозный скандал на НТВ: Не хочу и слышать Лолиту!
Друг Губина: Андрей смеялся, узнав о своем исчезновении
"Сын Легкоступовой требовал у матери снимать ему проституток!"

Здоровье
Коронавирус грозит целой эпидемией мужского бесплодия
Маски с клапанами оказались неэффективными против COVID-19
Молекула от кишечных бактерий мешает лечить диабет
Электронные сигареты повышают риск COVID-19 среди подростков
Туризм
Едем на выходные в Нижний Новгород: лучшие места для отдыха
Пандемия и терроризм в Египте: опасно ли сейчас лететь на Красное море?
Как бесплатно обменять билет "Аэрофлота" за 30 минут до вылета
Что ждет туристов в "ковидной" Турции в 2020 году: честный репортаж из Антальи
Авто
Пять способов сэкономить на шиномонтаже при сезонной замене резины
"Роковой джип": Ефим Шифрин показал фото внедорожника Ефремова, доведшего артиста до тюрьмы
Новые правила оформления ОСАГО: учтут детей, кредиты и даже цвет авто
Адвокат объяснил, что делать, если вас штрафуют за багажник на крыше
Недвижимость
Эксперты рассказали, когда подешевеют квартиры в России
Продлят ли льготную ипотеку под 6,5% после 1 ноября?
Взять ипотеку со взносом в 15% можно уже сейчас. Но приготовьтесь заложить дом
Купить квадратный метр… и плакать: что будет с жильем после заявления Путина
Свежий номер
Татьяна Навка // фото: Global Look Press
Татьяна Навка открыла новый бизнес, о котором заботится Собянин
Фото: depositphotos
Борец с "иноагентами" Катенев и друг Путина Тимченко богатеют в России, а тратят в Финляндии
Владимир Путин и Никол Пашинян // Фото: Global Look Press
Путин предал Пашиняна? Глеб Павловский оценил мирное соглашение по Карабаху
Грейс Келли // фото в статье: Global Look Press
Золушка наоборот: как голливудская звезда Грейс Келли обогатила принца Монако
Почему женщины молчат? : ИД "Собеседник" продолжает серию совместных подкастов с телеканалом "ЧЕ!
Иван Соловьев и Наталья Поклонская // Фото: Global Look Press
Иван Соловьев:
Приложил все силы, чтобы Поклонская перестала общаться с Сергием
Александр Олешко // фото в статье: Global Look Press
Александр Олешко:
Что же мне делать, если я умею так много?!
Фото в статье: личный архив Дианы Арбениной
"Это их решение":
Диана Арбенина рассказала, почему ее дети не хотят петь на сцене
фото: личный архив Владислава Лаврика
Фестиваль духового искусства проходит в России, несмотря на пандемию
Лех Валенса // фото: Global Look Press
Лех Валенса:
История отношений России и Польши – это большая школа жизни
Фото: YouTube, Global Look Press
"Там была жесть": Мигель впервые подробно рассказал о конфликте с Пугачевой
Фото: Instagram
"Мания преследования": Гоген Солнцев рассказал о психическом расстройстве Екатерины Терешкович
Фото: Global Look Press
В 2021 году: таролог назвала точный месяц ухода Владимира Путина с поста президента
Александр Колтовой и Лера Кудрявцева // фото: Instagram
"Смерть ходила за Колтовым по пятам!": шокирующие подробности трагедии ведущего НТВ
Александр Колтовой // фото: Instagram
"Колтовой мог выжить!": звезда "Битвы экстрасенсов" сообщила сенсацию о гибели ведущего
Джаралла: Никто не поверит написанному боевиками "признанию" Шугалея и Суэйфана
Радий Хабиров с женой // Фото: Instagram
Радий Хабиров провоцирует башкирский Карабах
Сергей Махлай
Владелец "Тольяттиазота" взялся поучать российские правоохранительные органы
Виктория Абрамченко // Фото: Global Look Press
Вице-премьер Абрамченко может пострадать из-за своего фаворита
Россия заблокирует резолюцию Совбеза ООН по Ливии, если ПНС не освободит Шугалея
^