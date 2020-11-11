Власти Беларуси зарегистрировали орган для обсуждения реформы с "оппозицией"

Белорусский политолог Юрий Воскресенский, заявляющий, что он представляет оппозицию, сказал, что в Республике создается специальная организация, которая будет представлять «оппозицию» в диалоге с режимом Александра Лукашенко.

«Органы юстиции Республики Беларусь зарегистрировали учреждение "Круглый стол демократических сил" в качестве оператора национального диалога от оппозиции», — приводит его слова ТАСС. Он также добавил, что с ним якобы связались представители Координационного совета оппозиции и представили свои идеи для реформы Конституции на «десятках страниц», который он представит в течение «нескольких дней».

В пресс-службе штаба Виктора Бабарико, который попал в СИЗО вскоре после своего выдвижения в президенты, опроверг слова Воскресенского, заявив, что не взаимодействует с этим человеком.

Юрий Воскресенский работал на низовом уровне структур предвыборной компании оппозиции в качестве волонтера. Он попал в СИЗО, но вскоре начал давать комментарии для белорусского телевидения, где не критиковал Лукашенко и призывал к диалогу с ним. После этого его выпустили из СИЗО, однако уголовное дело пока не сняли.

Представители реальной белорусской оппозиции не раз заявляли, что Воскресенский никак не связан с ними и является «мошенником», который действует в интересах власти, позволяя Лукашенко имитировать диалог с протестующими.

«Вот тут и возникает вопрос, господин Воскресенский, кого вы тут представляете? Вы подыгрываете России или вы подыгрываете Лукашенко. Фактически это выглядит как мошенничество. Потому что вы не имеете полномочий ни от кого. Если у вас есть полномочия от Лукашенко, положите их на стол. Вы сами свой вопрос решили? Вы же являетесь обвиняемым по уголовному делу», — упрекал его в эфире телеканала «Дождь» член президиума Координационного совета, глава Народного антикризисного управления Павел Латушко.

Ещё в августе белорусская оппозиция создала орган, который должен был вести переговоры с режимом о передаче власти — Координационный совет. Однако Лукашенко заявил, что он не имеет законного статуса и участвует в попытке силового захвата власти после чего членов КС начали задерживать и выдворять из страны.